暴亂半年：佔中扭曲法治精神　反修例私了成瘋

過去半年，街頭「私了」事件頻生，最轟動莫過於上月在馬鞍山發生的「火燒人」事件，以及一名七十歲食環署外判清潔工遭人以磚頭掟中返魂乏術。有學者指本港私了成「瘋」，是由於五年前的佔中鼓吹違法達義，令法治精神變得模糊，社會瀰漫「誰人多誰惡」的歪曲思想，聲稱追求民主自由的人，用最野蠻方式壓制他人的言論自由，令社會變得愈來愈不安全。

火燒人事件發生於上月十一日，五十七歲姓李男子在馬鞍山阻止暴徒破壞港鐵設施，期間遭人淋易燃液體再點火，導致全身着火，五成皮膚被燒傷，情況嚴重，需進行多次植皮手術。李醒後表示，事發當日目睹有人破壞地鐵，看不過眼，遂上前理論，即遭黑衣人辱罵，結果被點火。他當時感到全身及雙手被嚴重燒傷，沒想過會因為口頭爭執會被人用火燒。

掟磚事件則發生於上月十三日，一批黑衣人在港鐵東鐵線上水站對開聚集，期間疑因政見問題，與另一批男女互相指罵，繼而有人掟磚頭及擸竹枝互襲。混亂間，食環署一名七十歲的外判清潔工疑被磚頭掟中，登時倒地失去知覺，終告不治。

上月六日，科大舉行論壇期間亦曾發生私了事件，一名白衣男子被指在現場打人，該校保安嘗試將其帶離現場，但遭現場大批學生包圍，期間有多人揮拳打往白衣男頭部，同時有人打開雨傘遮掩襲擊過程。白衣男被打至右邊眉骨位置流血。至本月一日，一名戴眼鏡的斯文男子在太子馬路清理路障，期間遭一名男子手持類似渠蓋的長形粗狀黑色物體衝前猛力襲擊頭部，斯文男即時暈倒地上，頭部血流如注。

理工大學專業及持續進修教育學院講師陳偉強指，本港以往十分着重法治觀念，惟五年前佔中鼓吹違法達義，已令港人的法治精神變得模糊，至近半年的反修例風波，只要戴着面罩，「無人認到你」，加上人多，便以為可以任意私了，認為此風不可長，否則社會將萬劫不復。