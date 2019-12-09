暴亂半年：6個月拘近6000人　不足兩成定罪

反修例風波至今日踏入半周年，惟示威衝突從未停止，且愈演愈烈，港人在過去一百八十四日飽受堵路、交通設施被破壞及街頭縱火等折磨，平日返工上學、周末出街食飯已變得不安全，這場風波被指是六七暴動以來最動盪的社會風暴，亦是九七年來最嚴重的管治危機。有立法會議員及學者批評，律政司司長鄭若驊責無旁貸，特別是在檢控工作歎慢板，僅六分一被捕人士被檢控，未能發揮阻嚇作用，致令暴徒有恃無恐，繼續搞亂香港，令社會陷入深淵，走不出困境；又指政府處理今次反修例風波「唔湯唔水、唔軟唔硬」，香港難有出路。

由六月九日至本月初，警方共拘捕近五千九百八十人，其中四千四百四十二人為男性，一千五百卅七人為女性，年齡介乎十一至八十四歲，學生佔四成，其中近一千三百八十人為大學生，九百三十人為中學生，另有七十五名學生未能分類。至於被檢控人數，則有九百五十三人，僅佔總被捕人數的六分一，其中七百六十四人為男性，女性則有一百八十九人，涉及罪行包括參與暴動、非法集結、襲警、縱火、刑毀、藏有攻擊性武器、藏有工具作非法用途等。

而警方今次使用的彈藥亦破紀錄，施放催淚彈約一萬五千發、橡膠子彈約一萬發、布袋彈約二千發、海綿彈約一千八百發。

立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，警方已盡力止暴制亂，拘捕近六千人，但律政司只告得六分一，令外界誤以為有濫捕的情況出現，全因律政司放軟手腳，若能向更多被捕人士提出檢控，又「告得入」，便能發揮阻嚇作用，故律政司是責無旁貸。他又指，政府由始至終都未能想出有效方法去平息今次風波，香港似沒有出路。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦指，拘捕與檢控人數不成比例，且案件大多未定罪，未能發揮阻嚇作用；而示威者提出的五大訴求，與政府的回應有很大的距離，雙方永遠處於對立面，而港府的應對策略又「唔湯唔水、唔軟唔硬」，香港似無出路，相信一年半載也未必可以復原。

有資深警官指，根據犯罪學理論，要制止罪犯犯案，除判刑的嚴重性，判刑的速度及肯定性亦相當重要；他進一步解釋，判刑速度是指由被捕至檢控到判刑的時間，愈短愈能產生阻嚇作用，令罪犯知道好快會有後果；至於肯定性，是指如罪犯明知干犯有關罪行，一旦罪成，肯定會判刑，犯案前亦會三思；他認為，檢控工作須多方面配合，法庭一時間要應對大量檢控，亦需要人手及地方才能進行。