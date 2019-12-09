Dr.東：瑪麗醫院「卓越之友」 為精神病康復者重建自信

張慧雯（左）和黃海光（右）在會所中學習到文書處理的技巧。（林敏思攝）

不少精神病患者需要長期服用藥物，不但影響工作及社交表現，亦會令患者缺乏自信，即使康復亦難以融入社會。有見及此，瑪麗醫院於20年前成立全港首個採用「會所模式」運作的精神科會所，以會員制形式，讓精神病康復者裝備自己，肩並肩互相幫助，從而重建信心及人際網絡，令他們有能力面對往後人生的高低起跌。

「卓越之友」於1998年成立，由瑪麗醫院精神科日間醫院管轄，屬本港首個獲得國際會所認證的精神科會所，至今共有超過5百名會員，活躍會員佔逾百名，當中約7成患有精神分裂症或情感型精神分裂症。不少患者都「覺得自己好無用」，甚至一度出現自殺念頭。為協助他們重返職場，職員不但會教導文書處理等簡單的工作技能，亦會邀請僱主按市場薪金來提供短期就業機會，給予他們融入社會的機會。

年過半百的黃海光，於2004年確診患上精神分裂症，他在病發前曾任職8年辦公室助理，因腳部勞損而無法搬動重物，詎料卻收到公司警告信，因而自覺「好無用、好灰，整個人跌入谷底入面，好唔開心」。住院期間更試過用腳撞向玻璃，被醫院職員綁在床上，每天以淚洗面。

黃指，在「卓越之友」內，職員及會員之間就似一家人般，互相鼓勵及幫助。他舉例指，自己記性不佳，曾有會員提議他可以把事情記低，以免忘記工作安排，直至2013年，黃於一間大型投資銀行擔任臨時郵務部助理，他便把各國郵資等事項通通寫下，成功獲得公司讚賞，獲轉為長工。他續指，自己不但成功克服接觸陌生人的恐懼，亦重拾自信心，重投生活。

今年30多歲的張慧雯亦是其中一名會員，她自小生活美滿，有疼愛自己的家人及丈夫，亦有一份穩定的餐飲業工作，詎料在數年前工作時從樓梯跌下，導致下半身一度癱瘓，失去自理能力，甚至需要家人協助洗澡，非常討厭自己，亦「唔想咁樣過一生」，萌生自殺念頭，終確診患上抑鬱症。她表示，不開心時就會找職員傾訴，並堅持每天到會所幫忙，例如複印文件、撰寫會議紀錄等，不但可以從中得到滿足感，更學會接納及愛惜自己，至現在身心已告康復。

瑪麗醫院精神科部門主管陳國齡醫生指出，精神病患者的康復之路有很多挑戰，例如病情康復程度、康復後能否融入社會、以及能否自主決定未來人生路等，「卓越之友」可協助他們適應職場，再次發揮工作能力，期望未來有機會把精神科會所擴展至不同的醫院聯網，協助更多患者。

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