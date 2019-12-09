修例風波：網民再發動大三罷警方戒備　港鐵多站路軌現雜物

【07:40】屯門西鐵站有人阻塞車門，警方之後到場截查多名市民。

【07:27】港鐵公布，今早頭班車開出前，分別在粉嶺站和屯門站附近發現有外物被投擲至路軌範圍內及架空電纜上，車務人員移走有關物件後，東鐵綫和西鐵綫頭班車已依時開出，沒有受到影響。

另外，在沙田站附近，兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍內的外來雜物，列車服務一度受阻，現已回復正常，兩列受影響列車已返回車廠檢查。

【07:20】旺角信和中心有對出彌敦道有7至8人將行人路上的垃圾，推到馬路上，約20個名防暴警員一度落警車處理，無人被捕。

【07:10】屯門西鐵站、粉嶺東鐵站及沙田東鐵站路軌早上5時許到6時站亦發現雜物。據悉雜物均已清理。

【06:55】一名穿黑衣的女子在觀塘apm附近被警員帶上警車。

【06:44】防暴警察在觀塘裕民坊小巴站附近截查市民，有兩名穿黑衣人士被帶上警車。

【06:35】港鐵紅磡站有廣播，稱由於大圍站路軌出現雜物，以致列車服務受阻。

反修例風波今日（9日）踏入半年，有網民再一次發起「全港大三罷」行動，於香港、九龍及新界多處地方包括大埔、沙田、灣仔、屯門、荃灣、觀塘、深水埗、黃大仙、油尖旺及將軍澳發動罷工、罷課及罷市。

據網上號召，早上6時正是行動開始的時間，其時有超過3輛警車駐守在灣仔近修頓球場附近，至6時15分，防暴分成4至5人一小組駐守在港鐵站各出口，並在附近街道巡邏。消防車亦在附近戒備，未見有人聚集。

另一方面，觀塘港鐵站在早上6時許乘客仍然較少，暫時未見有人阻車門關閉等異常情況出現。觀塘迴旋處交通亦正常。