網民熱話：不滿被爬頭　惡司機舉錘仔威嚇？

司機疑不滿被「爬頭」爭線，竟在窗外不斷晃動錘仔，威脅意味甚濃。

香港馬路既狹窄又多車，不少司機駕駛時顯得不耐煩，但手持「架生」你又見過未？近日有網民在行車時遇上極品司機，疑不滿爭線竟手執錘仔伸到窗外不斷揚動，威脅意味甚濃，網民看過後直稱：「立即報警」。

相信是事主的網民於Facebook群組「馬路的事討論區」發貼文，並附上短片。從片段中可見，黑色私家車原本在事主前方，事主越線「爬頭」後對方再次超前。直到分岔路，事主原本想向左方前行，誰知該私家車突然換向左線擋路，連累事主急忙減速。

事情至此尚未結束，私家車司機疑似不滿事主「爬頭」爭線，竟以手執錘，伸出窗外晃動，讓人大驚。事主見狀亦不敢輕舉妄動，於貼文無奈道：「拎埋錘仔揸車，邊夠你惡啊」。

貼文發布後，網民建議報警處理，有網民認為無用，不過也有人認為「可投訴他的駕駛態度」。有人則嘲笑「帶錘」司機：「知自己成日撩是鬥非，但又唔夠人打，所以咪長期keep住件武器傍身囉」。

網民有話說：

Leon Wong：攞個1磅錘，小學生都唔怕你啦

Max Jacob Kwan：有黃頭盔喎，報警即刻成隊防暴招呼佢

Siu Ching Yeung：我貨車有鐵筆會唔會嚇親佢

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