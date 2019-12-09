修例風波：法院遭縱火　岑子杰指示威者無需要破壞

民間人權陣線昨日(8日)發起遊行，高等法院及終審法院被黑衣示威者投擲汽油彈縱火，高院外牆及終院對開路牌更被噴上「司法已死」字句。民陣召集人岑子杰今早(9日)出席電台節目表示，法院一直是社會守護對象，而且早前禁蒙面法違憲的司法覆核勝訴，看不到原因示威人士需要破壞及攻擊法院。

他指，昨日有80萬人參與遊行，數字可能與公眾預期有落差，但他認為是因警方在未起步前，已經在銅鑼灣舉黑旗，蓄意挑釁市民和在遊行前製造恐懼。他又透露，民陣將開會討論昨日的情況及是否再舉辦遊行，強調民陣其中一項重要工作，是舉辦遊行讓市民和平表達訴求。

昨日在現場擔任觀察員的香港人權監察總幹事羅沃啟出席同一節目時表示，昨日警民衝突較少，但仍有觀察員近距離被警方指罵，有示威者被警員罵是曱甴，亦有記者被罵是「黑記」，認為部分前線警員情緒較失控，亦擔心有警員把示威人士「非人性化」，令自己使用武力變得心安理得。

理工大學社會政策研究中心主任鍾劍華則指，政府在區選過後表示會反思，但至今，政府對於市民的訴求仍未有反應，而昨日遊行後的政府回應，亦迴避了示威者的訴求。