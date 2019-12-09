修例風波：鄧炳強親力親為　警總外天橋督師遊行情況

持續近半年的反修例示威仍然未平息，昨日(8日)民陣再次於港島舉辦大型遊行。為防有人乘機作亂，警隊「一哥」鄧炳強訪京後連忙返港，昨日親力親為，現身灣仔警察總部外天橋「督師」，視察遊行隊伍經過該處時的情況，確保遊行能夠在和平情況下進行。

鄧炳強於11月中接任成為警務處處長前，曾兩度現身反修例衝突現場，其中一次更加帶齊警棍、頭盔、防毒面具等全副武裝現身。而他出任「一哥」後，亦曾兩次到理工大學校園外圍巡視，了解示威者佔據理大校園情況。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，鄧親力親為及果斷的辦事作風，與前任「一哥」大相逕庭，亦都反映了鄧欲盡快止暴制亂的決心，值得欣賞。他指，警隊最高層親自走入前線，不單止有助掌握第一手資料，亦對前線警員起鼓舞作用。

陳又指，鄧上任後就理大校園被示威者佔據的事件處理得宜，不單止拘捕了多名暴力示威者，重挫他們銳氣，過程中亦沒有發生大規模流血衝突。他稱，鄧帶領下的警隊於昨日民陣舉辦大遊行前，搗破激進示威集團，並起獲手槍及過百發子彈等致命武器，成功解決危機，防患未然。