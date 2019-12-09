經濟差難經營　淘汰歐盟四期前柴油商用車資助延長6個月

有鑑於目前經濟狀況轉差，運輸業界面對經營困難，環境保護署公布特別安排，把淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛特惠資助申請截止日期延長6個月，至明年6月30日。

環保署指，政府充分理解運輸業界面對的經營困難，以致部分歐盟三期柴油商業車輛車主或未能於申領特惠資助的本月31日原截止日期或之前完成拆毁車輛、取消其登記及提交申請的所需程序，故因應上述情況，政府推出特別安排。車主須符合特惠資助計劃所訂定的其他所有申請資格及完成計劃下的所需程序，並於明年6月30日或之前提交特惠資助申請，才可獲批特惠資助。

淘汰歐盟四期以前柴油商業車輛特惠資助計劃2014年開始實施，除部分歐盟三期柴油商業車輛外，歐盟前期、歐盟一期和歐盟二期柴油商業車輛已全數淘汰。

此外，根據《空氣污染管制(空氣污染物排放)(受管制車輛)規例》，明年起將停止為歐盟三期柴油商業車輛發出或續發車輛牌照。有需要於限期後為其歐盟三期柴油商業車申請續領車輛牌照的車主，須向環保署申請豁免，以延遲有關車輛的淘汰限期。