新居屋揀樓冠德苑最受歡迎 何文田樓王已被揀

以市價59折定價推出的4871個新居屋單位原定上月揀樓，但因社會動盪而不斷延期，房屋署最新安排首批申請者今日(9日)揀樓。多位獲邀到房屋委員會揀樓的申請人，早上陸續到達樂富的房委會客務中心揀樓。

何文田冠德苑「樓王」A座26樓6室於開售不足40分鐘之內，已被準買家選中，這個563呎單位售價為5,289,900港元，呎價為9396港元。而同一時段內，冠德苑的單位也是最受歡迎，相信與其優越地段位置有關。

重建戶林太原本心儀「樓王」單位，但無奈該單位已被選走，惟有轉買同屋苑的高層500呎單位。林太一家四口原本居於白田邨一個300呎單位，因面積太細「唔夠住」而抽新居屋。她指對今次購得單位大感幸運，會幫補約30歲的兒子部分首期。

溫太成功購得冠德苑一個約500萬港元的高層單位，她直言心情十分興奮，睇中該屋苑能夠即買即住，而且空氣質素較佳及環境優美，同時不擔心樓價升跌或加息等問題，「樓用嚟住，唔係用嚟炒，樓價升跌唔關我事！」溫太一家四口同為白田邨重建戶，其媳婦表示現居單位樓齡約40年，今日先繳5%首期，預計日後平均月供約2萬港元，有信心負擔得起。

新居屋屋苑除了位於何文田常樂街的冠德苑外，還有長沙灣發祥街西凱德苑、荃灣德士古道尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑。房委會今日邀請約80名申請者分三個時段前來選購單位。其中最便宜的單位位於馬鞍山錦暉苑1樓4室的276平方呎單位，售價為1,555,100港元，呎價只需5634港元。