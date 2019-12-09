政黨倡向滿18歲市民每人派1萬元　補貼電費煤氣石油氣

自由黨今早(9日)會見財政司司長陳茂波，就2020/21年度財政預算案提交意見，針對修例風波對香港經濟造成重大影響，期望財政司司長能在預算案中對工商界及市民提出持續且針對性的紓困措施。自由黨提出的措施針對中小企和市民，包括減免所有短期租約用地租金50%，並為期一年，以及寬免住戶2020/21年度全年差餉及地租等。

自由黨建議政府向全港年滿18歲的永久居民每人派發1萬港元現金，或考慮發放消費券的一次性特別津貼。行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人表示，消費券能鼓勵市民多於本地消費、振興經濟，但若政府認為派發消費券行政程序繁複，現金也可接受。

張亦希望政府推出為期不少於一年的商業及住戶電費、煤氣及石油氣補貼計劃，商業和住戶電費的年補貼額分別為5000港元及2000港元。張又提議政府減免商戶及住戶食水、排污費及工商業污水附加費75%。

針對連月示威衝突對商用車輛的生意造成影響，自由黨中常委、立法會航運及交通界議員易志明建議，政府可給予學童保母車一筆過5000港元的燃油費補貼，及設立「復修基金」，讓遭受破壞的公共交通車輛能盡快重投市場。易又提議政府盡快推出「淘汰歐盟四期柴油商業車輛特惠補償計劃」，將新一輪計劃的特惠補償金額較舊有「淘汰歐盟四期前計劃」提高最少3成。