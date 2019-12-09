向情婦幼女摸胸及用陽具碰股罅　已婚物業管理員認罪

已婚物業管理員在其情婦家，兩度非禮情婦的年幼女兒，包括從後抱她及摸胸，以陽具碰觸女童股罅等。直至女童一次性教育座談會中，向社工投訴遭性侵，事件終報警。物業管理員今(9日)在區院承認兩項非禮罪，還押至明年1月6日求情及量刑，期間待索閱其心理及女童的心理創傷報告。

控方指59歲被告屬初犯，有眼部疾病，與妻及子同住。案情指女童X事發時12至13歲，與母親Y同住。Y在2015年認識被告並發展婚外情，被告不時到Y住所相聚及留宿，而X會稱呼被告做爸爸。

今年2月，X在學校性教育座談會中向社工透露遭被告性侵。X後向警方表示在2017年某日，她在家沖涼房吹乾頭髮時，被告突從後抱她，並雙手隔衣摸她胸部，被告及後更拉低X的面褲及內褲，X感到被告以陽具碰觸其股罅，X掙扎並推開被告。

在今年1月某日傍晚，當X睡在床上時，被告又把手伸入X衣內，摸她胸部，又拉高X衣服，吻及舔X胸部，再伸手入X內褲摸X私處等。

被告今年2月被捕，在警誡錄影會面中，被告承認在2017年因一時衝動而從後抱及摸X的右邊胸部，並指陽具可能隔衣碰觸到X的臀部。被告亦稱在今年1月，本是着X不要再玩手機，在他拿走X的被單時，見X的衣服被拉高而沒有穿內褲，他故望了X私處數秒，並可能掃過X的胸部及私處，而他事後已感到後悔。