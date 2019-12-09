每日一片：迴旋處連環撞車　司機「嘩」聲後慘被撞尾　

彎位炒車，意外在後頭？日前有司機在石澳道直擊兩架私家車迎頭相碰，誰知下一刻即被隨後收掣不及車輛撞尾，十分「陰功」，一眾網民看後形容意外是「一炮雙響」。

事故發生在前日（7日)凌晨，當時事主駕車沿大浪灣道往石澳道，期間車Cam拍攝到前面一架私家車車速頗高，見彎過彎，至駛出迴旋處一刻，突然直剷對行線，與剛好駛至的另一架私家車迎面碰上，幸好雙方及時煞車，僅車身碰車身，不致造成太大撞擊。惟在千鈞一髮之際，目擊全程的事主緊張得連「嘩」兩聲及減速停車，不過當第二聲「嘩」音剛落，其車尾就傳來清脆的碰撞聲，疑是後方車輛「跟車太貼」收掣不及，撞上事主座駕。最終只聽到事主同行友人關心問：「你冇事啊嘛？」事主回答：「冇......」似乎頗為無奈。

片段由網民於Facebook群組「馬路的事討論區」分享，網民看過後直言「有冇後Cam睇」，「邊個撞到你嘩嘩聲」；有人對事主遭遇大表同情：「佢哋就冇事，你就...」，「以為前面出事，原來係後面」；也有留言批評前車司機駕駛態度：「唔熟路就唔好學人帶頭啦」。