33%打工仔不滿加薪幅度　勞聯倡明年最少加4.5%

香港飽受示威、經濟下行影響，打擊打工仔加薪幅度。港九勞工社團聯會今日(9日)發表薪酬趨勢及期望調查發布會，調查顯示今年打工仔平均薪金增幅約5.85%，33%受訪者表明不滿及非常不滿，當中有26%受訪僱員今年更面臨凍薪及減薪，另有33.6%稱所從事的業界面臨凍結人手及裁員，飲食業最為嚴峻。展望明年，勞聯促請僱主作不少於4.5%的加薪幅度。

調查於今年7至10月進行，訪問1131不同行業的市民，平均工資19,170港元。回望今年情況，有23%受訪打工仔表示被凍薪，3%更要減薪；多達58%人今年沒有獲發年終酬金，整體只有16%人對今年薪酬調整感到非常滿意。其中飲食業成為重災區，28%受訪者稱業界出現凍結人手及裁員，其次是服務行業，達19%。有33%受訪僱員表明有轉工想法。

展望2020年，最多受訪打工仔冀明年有5%薪酬加幅，達39%。勞聯認為，過去經濟得以持續增長，有賴各行各業打工仔女，現時面臨艱難局面，各界需要打破僱員只是生財工具的觀念，讓僱員收入可維持正常生活。