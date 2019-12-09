修例風波：終院及高院遭縱火　法律界譴責稱行為諷刺

香港大律師公會發表聲明，就昨晚(8日)終審法院及高級法院遭縱火及破壞的刑事行為予以最嚴厲譴責。公會指昨日是紀念國際人權日，發生上述破壞法院的行為最為諷刺。因為司法機構正是掌管公義及維護法治的主要守護者，以及保障市民基本權利和自由的機構。

大律師公會發表措詞強硬聲明，指參與上述破壞行為的人並非真誠的示威人士而是罪犯，他們必須被繩之以法，直言他們的行為沒有任何合理或可辯護的基礎，亦並非行使在法治之下的文明社會的任何權利。反而昨日數以10萬計遊行人士的表現正好體現以和平的方式表達意見及訴求最為有力。

另外，香港中小型律師行協會亦強烈譴責有關違法行為，指向終審法院及高等法院投擲汽油彈及縱火，以及在路牌噴上「司法已死」的塗鴉字句，嚴重損害香港法治及聲譽，絕對不能姑息。協會促請政府加快制訂全面而有效的止暴制策略及措施，律政司應加快審理違法行為案件的檢控工作。

香港律師會聲明稱，強烈譴責任何企圖破壞司法尊嚴和獨立的行為。法院的任務是依法公正地裁決每宗案件所涉及的法律和事實問題，不管爭議的性質為何，以及涉及何人。如果當事人就法院初審的判決不滿，在許可情況下有權上訴。為了發洩不滿而向法院投擲汽油彈及破壞公物，令人髮指。