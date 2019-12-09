修例風波：議員稱性暴力受害者不信警方　陸頌雄斥捕風捉影

陸頌雄(左一)指即使有警務人員是侵犯者，亦不代表會受其他警務人員包庇。(羅錦鴻攝)

立法會福利事務委員會討論向性暴力受害人提供危機支援。立法會議員陳志全指，近月很多人關注警方被指針對示威者作出性暴力，但這些人甚少報警，因根本不信任警方，亦怕報警會反被控非法集結或襲警等。議員鄭松泰亦指，社會對警察信任度低，若性暴力是由警務人員作出，受害人難尋求公義。不過另一名議員陸頌雄就指反對派議員捕風捉影，又指即使有警務人員是侵犯者，亦不代表會受其他警務人員包庇。

關注婦女性暴力協會倡議幹事簡敏棋指，如性暴力牽涉警務人員，受害人報警機率很低，又批評警方處理性暴力敏感度低，個案需向警方重複受害經歷達7、8次之多，令受害人受二次傷害。勞工及福利局副局長徐英偉就指，社署有「一站式」服務模式處理性暴力個案，包括透過專責社工為受害人提供24小時外展服務，並協調及安排持續的支援和跟進服務。

另外，委員會亦討論由立法會議員張超雄提出的私人條例草案，草案要求立法保障兒童最佳利益，以及強制有照顧兒童責任的人及機構，申報虐兒個案。社署助理署長彭潔玲認為仍需諮詢公眾及業界意見，以逐步探討有關做法的可行性。