小予恩3歲生日　家人指無換肝迫切性冀盡快出院休養

患先天性膽管閉塞的女嬰小予恩，今日(9日)3歲生日了！家人在Facebook專頁「小予恩關懷禱告組」更新予恩最新狀況，指予恩最近接受了胃造口手術，不再需要定期插鼻喉。家人指予恩的膽紅素仍處於高水平但穩定，目前沒有換肝迫切性，如肝臟沒突然惡化，估計可以維持這狀態到長大成人都不用換肝。

予恩的父母表示，女兒1歲生日時正於瑪麗醫院深切治療部度過，這個小女孩轉眼間已迎來第3個生日。家人指予恩接受了胃造口手術後，生活更方便，不再需要定期插鼻喉，擔心塞喉或被她偶爾扯甩。予恩這幾個月正忙於接受各種治療訓練，家人指她的視覺進步特別明顯，從最初對光沒反應，到現在能追望物件和認人。

家人轉述醫院的治療師指予恩已習慣了別人抱她，笑指予恩「變得懶惰不肯自己發力，故仍需努力訓練」。予恩目前身高和體重都在生長線頂端，身高有98厘米，但體重超標，需要減奶量減磅。家人又指予恩現階段沒有換肝迫切性，日後時機成熟時，希望可帶她出院回家休養。

予恩父母同時發布了女兒最新近況的照片，可見予恩眼仔睩睩，亦懂得展露笑顏，並與母親一起在游池中進行水療。家人感激女兒患病的這兩年來所得到的幫助，並感謝港人一路以來對予恩的關愛。