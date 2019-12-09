政Whats噏：潘樂陶避傳媒「走後門」　被東網記者再撞正先回應

本身已醜聞纏身嘅律政司司長鄭若驊，佢老公潘樂陶旗下安樂機電設備工程有限公司近日涉嫌違反《競爭條例》，連日嚟都唔見佢蹤影，而東網記者今日(9日)中午喺銅鑼灣某商業中心撞到潘食午飯，午膳後被追訪有關涉嫌違法事件時，佢竟然「走後門」閃人。

中午約12點45分喺銅鑼灣世界貿易中心會撞到潘樂陶食午飯，記者上前追問佢公司涉嫌違法一事，但潘無回應就直接行入咗會所，一個半鐘頭之後，即係約莫2點15分左右，潘終於食完飯，唔知係咪想避開記者提問，佢喺世貿會職員嘅「特別安排」下，竟然「走後門」閃人。

係乜嘢「特別安排」？就係該會職員將一塊圍板放咗喺走廊通道，旁邊有幾名職員護駕，記者只可以喺僅餘嘅罅隙見到潘走過，當時記者嗌佢，但佢無答記者問題就走咗。正所謂「避得一時，避唔到一世」，始終都要回答傳媒嘅提問㗎，唔知佢幾時先肯面對呢？

話口未完，喺下晝約3點15分，東網記者喺中環置地廣場中庭嘅餐廳見到潘樂陶，上前問佢擔唔擔心公司被調查事件，佢話依家調查緊，都唔係好擔心嘅。最後佢行出商場上的士離開。

佢太太鄭若驊早前喺倫敦被示威者包圍，混亂期間仆倒街頭，左手腕脫骹兼骨折，一度留英養傷，而日前亦已返港。被追問到鄭若驊現時嘅情況如何，潘樂陶話依家正在養傷，至於幾時復工，佢就着記者問律政司。再追問聖誕會否同太太外遊？佢話暫時冇打算。

話說競爭事務委員會人員上個禮拜三(4日) 帶同兩份搜查令，到潘旗下安樂機電設備工程有限公司嘅營業地點，以對若干行為進行調查，原因係競爭事務委員會有合理理由懷疑，安樂機電設備同其他公司喺(i)一項風冷式製冷機替換項目嘅設計及建造合同招標，以及(ii)自2015年11月起喺香港簽訂嘅合同，已觸犯香港法例第619章競爭條例第6(1)條下嘅第一行為守則。

實際上，記者喺上周五(6日) 朝早亦曾去到安樂工程位於北角嘅辦公室，但係就遲遲未見身為主席嘅潘樂陶嘅蹤影，就連佢旗下上市公司安樂工程嘅股份當日恢復買賣，佢都冇影。