洗澡用品樽藏值530萬元液態可卡因　海關拘21歲男旅客

香港海關機場科人員，於前日(7日)在香港國際機場，截查一名由柬埔寨金邊來港的男旅客，在其寄艙行李篋內發現2支洗髮水及1支沐浴露，其中2支容量為1公升，另1支容量為1.2公升，3支各自用密實袋盛載。由於該旅客僅自己一人，惟帶着3支洗澡用品，份量不合理，關員感到可疑，遂詳細檢查樽內液體。

經過毒品測試後，關員確認該3支為液態可卡因，總重4.2公斤，市值約530萬港元。該名21歲旅客報稱為農夫，被控以一項販運危險藥物罪，案件於明日(10日)在西九龍裁判法院提堂，海關正進一步調查疑犯有否黑幫背景。

海關稱，本年破獲8單涉及液態可卡因案件，首7宗的毒品用紅酒樽盛載，今次則用個人洗澡用品樽盛載，而涉事的洗髮水及沐浴露樽均為普通牌子，原產地非柬埔寨，至於樽內的液態可卡因，較以往用紅酒樽盛載的毒品，質地較濃稠。而今次亦為海關近3年在機場破獲第1宗由金邊運入的液態可卡因案件。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。