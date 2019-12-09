港漢澳門賭場當「疊碼仔」　私吞914萬元認盜竊罪囚5年

一名在澳門從事俗稱「疊碼仔」活動的賭場中介，需按僱主指示每天由澳門來香港提款返澳門。去年8月他來港提取逾900萬港元之後，便挾款去如黃鶴。他今早(9日)在高院原訟庭承認4項盜竊罪，被判監5年。

55歲被告吳志明為在香港出生的香港居民，但在澳門生活和工作多年。案情指他與案中朱姓事主在2015年認識，被告去年2月起受事主聘用工作。事主的業務是介紹客人到澳門多間賭場的貴賓廳「廣東廳」娛樂，從而賺取佣金。由於來自內地的賭客，一般都不會攜帶大量現金入境澳門，所以多數會以向事主借貸的名義提取「泥碼」賭博，事後就將欠款匯到事主在香港一些找換店的帳戶，而被告的職責則包括每日由澳門來香港，向找換公司提款帶返澳門。

去年8月6日，事主指示被告來港，向4間找換公司提取914萬多港元後返澳門。但被告在提款後便關掉手提電話，與事主斷絕聯絡。事主在無法找到被告後，於8月7日向香港警方報案。結果警方在去年9月27日，於紅磡一間麻雀館查牌時截獲被告，並將他拘捕。警方在他身上和其居住的賓館房間，找到7萬多港元現金及多件金飾。他在警誡下保持緘默，但現在就承認盜竊上述4筆合共900多萬港元現金。

大律師今早求情時表示，被告是因被客戶「走數」致財困，才會選擇犯案，並稱待客戶還錢後便會將款項還給事主。法官不接納此求情理由，最終表示除了被告認罪以外，他看不到其他值得減刑的因素。法官以7年半監禁作為量刑起點，因被告認罪而將刑期減至5年。