修例風波：天平邨被捕者包括師生　警方稱震驚和憂慮

網民今早(9日)再度發起全港「三罷」行動，警察公共關係科高級警司郭嘉銓指，警方今日凌晨4時半已在24個港鐵站及25個位置安排人手巡邏，在上水天平邨拘捕12名可疑人士，當中6人是學生、1人是老師，他們持有白電油、鐵通、玻璃樽及尖的路障。郭指，對有老師及學生參與違法行為，感到震驚及擔憂，促請教育工作者不要鼓吹及縱容學生參與行動，家長應留意子女行為。

郭表示，昨日遊行整體和平，但有小部分暴徒意圖製造恐慌，在灣仔闖入商舖和銀行破壞，向高等法院和終審法院投擲汽油彈，直斥示威者口稱捍衞法治，但行為是否如他們而言的正義，質疑「是否順我者昌、逆我者亡」。

郭在記者會上證實一名休班警員昨早在機場離境時被發現攜帶了伸縮警棍，並指當時該名警員在機場安檢期間，被發現在背包內有警方派發的伸縮警棍，因該名警員一時大意，沒有從背包取出警棍，該名警員已遭上級訓示。郭強調，該名警員沒有違反法例，並已即場收起警棍及交給上司。警察公共關係科高級警司江永祥則表示已訓示該名警員，並將提醒同事離境時要把獲派發的伸縮警棍放在警署，為免尷尬情況出現。

江指出，自6月9日至今，警方拘捕6022人，年齡介乎11至84歲，當中40%即約2393人屬學生，目前已檢控956人；同期警方使用近1.6萬發催淚彈、約1萬發橡膠子彈、2000發布袋彈及1850發海綿彈，另有493名警員在同期受傷。在剛剛的周末，警方共拘捕37男5女，年齡介乎14至63歲，涉嫌暴動罪、藏有攻擊性武器、串謀傷人等。

對於昨日有人指警方在遊行期間於公路設路障搜查車輛，以及在遊行期間持有不同槍械，江解釋，警方是因應近月的治安情況，加上昨日檢獲多支槍械，情況令人憂慮，亦有示威者有遊行期間破壞店舖及縱火，故有必要加強巡查，防止有人趁機搞事，使用槍械亦是無可厚非。