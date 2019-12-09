修例風波：第三季服務行業收益暴跌　旅遊展覽等慘過沙士

反修例風波持續近半年，多個行業遭重創，香港經濟陷於衰退。政府統計處今日(9日)發表第三季業務收益指數的臨時數字，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益錄得自03年沙士期間以來的最大按年跌幅，下跌27.8%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年下跌8.2%。

今年第三季與去年第三季比較，不少主要服務行業以價值計算的業務收益出現雙位數的跌幅，當中住宿服務業下跌19.1%、零售業下跌17.5%、批發業下跌12.2%和膳食服務業下跌11.7%。不過，保險業的業務收益同期則錄得6.8%的升幅，其後為銀行業上升5.5%和速遞業上升5.0%。

若以第三季與第二季比較，差不多所有主要服務行業的經季節性調整的業務收益，均錄得不同程度的跌幅。當中住宿服務業下跌20.4%、零售業下跌15.1%、地產業下跌14.0%及膳食服務業下跌10.6%，而銀行業的業務收益同期上升1.4%。

政府發言人指出，隨着貿易活動在嚴竣的外圍環境下收縮及對進口的需求減弱，第三季進出口貿易業及批發業的業務收益亦錄得明顯跌幅。環球經濟展望偏軟及不明朗因素增加，加上本地社會事件，都會在短期內繼續拖累服務行業。停止暴力和恢復社會秩序，尤其對與消費及旅遊相關行業的復蘇至為重要，政府會繼續密切留意有關發展。