淘大傷人案律政司檢控官缺席兼甩轆　官批做法不理想

9月中旬有大批人士手持五星旗到淘大商場集會，期間與意見不合的市民發生肢體衝突。事後一名地盤散工被捕，他被控以傷人、襲擊致造成身體傷害和非法集結等5罪。被告今(9日)被押往觀塘法院再訊，暫毋須答辯。控方稱另有6名涉案人士被捕，律政司需時考慮會否與本案合併處理，裁判官應控方要求，將案押至明年1月6日，被告須還押候訊。法庭上，多番揭露律政司「辦事欠妥」，先是一直負責本案的律政司檢控官缺席，辯方又質疑律政司起訴本案的控罪有重疊之嫌，裁判官亦直指此舉「做法不理想」。

被告石朗天被控於今年9月14日，在牛頭角淘大花園與其他身份不詳人士惡意傷害女子X，另襲擊女子Y男子Z；石另被控在淘大商場兩處參與非法集結。控方稱，警方於10月14日至11月17日，先後拘捕6名涉案人士，因警方需時覆核證供及律政司需考慮會否合併案件，故申請押後。

辯方反對押後，裁判官遂要求控方提供理據。惟控方一時不能提供理據，因負責本案的檢控官缺席，臨時由另一人接替。裁判官質疑，為何最清楚本案的檢控官竟不出席，要求7天內遞交書面解釋。

辯方指，控方至今仍未向辯方交齊文件。又稱，第2及3項控罪與其他控罪重疊，因有具體的傷人指控，便不應再指控為非法集結。裁判官亦留意此舉疑不妥，惟因該檢控官缺席，故不能進一步了解。