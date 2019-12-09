石棺案辯方指3被告無具體計劃殺人　試聞哥羅芳如玩耍

荃灣石棺藏屍案今日(9日)在高院續審，下午由辯方開始結案陳詞，並先由首被告曾祥欣及次被告劉錫豪的代表律師陳詞。兩人的律師均力陳至案發時，3名被告根本都沒有任何具體計劃去殺害死者，或要令對方身體受嚴重傷害。

曾的代表律師指，雖然證據指3名被告確有計劃要「老笠」死者，且到觀塘碼頭視察，但是根據曾的證供指至案發前該老笠計劃已取消，而且死者是在曾的住所死亡，該單位是由曾簽署租約，該大廈亦裝滿閉路電視，因此如有計劃殺人根本不可能會在涉案單位進行。

至於有關買哥羅芳一事，據「小草」證供指他們曾以哥羅芳倒進內褲試聞，曾的律師形容根本像是玩耍，不似有殺人計劃。另外其餘被告的證供亦指曾只是向死者打酒精針，而此行為根本不足以令死者致死，故曾並沒有參與殺人計劃。

劉的律師則指，雖然控方指3名被告為了3000萬美元報酬而計劃殺人，但根本沒有任何實質證據證明真的有該3000萬報酬，而且亦沒有任何證據指有任何被告向死者拿錢，或要他供出提款卡號碼等，也沒有證據證明死者身懷巨款，故根本未能證明被告為錢而計劃殺人。