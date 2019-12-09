5人涉串謀有意圖傷害警員　2被告曾討論灣仔放炸彈兼試槍

有組織罪案及三合會調查科昨日(8日)清晨進行情報主導的行動，在香港各區進行突擊搜查，共拘捕8男3女，當中5人今午(9日)在東區法院提堂，他們暫毋須答辯，案件押後明年2月18日等待警方進一步調查後再訊；第一至第三被告均須還押監房看管，第四及第五被告分別以8000港元及1萬港元保釋，期間須守宵禁令及不准離港等。

5名被告依次為黃振強(21歲、無業)、吳智鴻(23歲、工程人員)、張俊富(22歲、學生)、張銘裕(20歲、無業)及嚴文謙(21歲、學生)，全被控一項串謀有意圖而傷人；他們被指涉昨日與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使該香港警務人員身體受嚴重傷害。

次被告另被控一項無牌管有槍械及彈藥，指他涉同日在北角富澤花園富嘉閣一單位內管有1支手槍、4個彈匣及106發子彈，而他沒有持槍械及彈藥的管有權牌照或經營人牌照，他亦被控一項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具，指他涉同日同地管有1把武士刀、2把軍刀。

第三被告另被控管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具，指他涉同日在荃灣致利工業大廈一單位管有1盒爆竹、1盒煙花、11支伸縮棍、1支雷射筆、4支辣椒噴霧及1盒裝有13件避彈衣陶瓷板。

處理該案的法庭設安檢區，約20名便衣警員駐守，亦有警犬戒備，所有入庭人士均須經過金屬探測器及搜身搜袋，被警方仔細搜查隨身物包括銀包內每件東西都要取出查看。檢控官及律師都要接受安檢，而雨傘、水樽及指甲鉗等物件要交予法庭保安暫時保管才可入庭。

控方指，現需時檢取涉案閉路電視片段、檢驗軍火、校對指模等，期間反對各被告保釋。控方庭上透露，警方已檢取首被告電話，發現他與次被告的短訊對話內容提及「槍手會試槍」、「起碼射10個8個」等，更有次被告試槍片段，又在兩張灣仔軒尼斯道的地圖上記錄了放置炸彈及槍手位置，控方指以上對話皆是與傷害警員有關。

控方續指，警方是在灣仔克街的民宿單位拘捕包括5名被告在內的7人，其中3名被告睡覺時有避彈衣放在旁，警方又在第三被告身上找到涉案荃灣貨倉的鎖匙。

而辯方則投訴指，首被告被捕時遭關在暗黑無開燈的房間，警員對他拳打腳踢、摑臉及掩口，又逼他為電話解鎖；辯方指首被告所謂的招認供詞皆是在威嚇下錄取，首被告亦要求送院驗傷但警方未有理會，而首被告亦一度在庭上痛哭。