體院擬建新設施大樓　料2022年第三季完成

立法會民政事務委員會今午(9日)召開會議，討論香港體育學院新設施大樓的前期工程，涉款逾5400萬港元。政府當局預計，如撥款申請在本立法年度內獲財委會批准，計劃在明年第二季展開施工前期工作，預計於2022年第三季完成。

議員邵家臻指，在近日的社會事件中，有部分精英運動員曾聯署，要求政府回應社會五大訴求，而政府早前抽起部分大學工程撥款，擔心精英運動員表態會否被懲罰，相關撥款會否被抽起。

議員梁志祥提到，體育學院於明年開始前期工作，同時當局預計2022年完成新大樓，質疑當局進度，認為當局應盡早計劃擴建事宜。

民政事務局局長劉江華回應時指，整個工程大概總預算約為8.5億港元，預計明年會再向立法會事務委員會提交文件，包括確實款項和設計事宜。他又指，當局每4年會有一次檢討工作，將於明年奧運會後檢討。

精英訓練科技總監蘇志雄表示，於明年的東京奧運會中，體育學院會在運動員村附近設立支援中心，包括會有體能放鬆、營養師等協助港隊運動員預備比賽。

另外，會議亦討論兩項在南區興建的體育康樂設施改善工程項目，以及香港科學館和香港歷史博物館擴建工程的前期工序。其中有議員提到，科學館禮品店客量不多，建議政府應增設商品，甚至增設吉祥物。政府當局則表示，會再考慮博物館內商店的招標模式，以及會盡量考慮增加紀念品。