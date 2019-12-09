發展局擬逾41億元建雙塔式大樓　重置水務署及懲教署設施

發展局向立法會發展事務委員會提交文件，建議包括「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓」，以及「於長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓」2項工程，涉額合共約63.4億港元。兩項工程料明年下半年動工，並於2024年完工。

發展局表示，位於盛泰道的「柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓」所需費用約41.8億港元，擬興建一座雙塔式辦公大樓，以重置水務署和懲教署設施，並作容納衞生署的政府牙科診所及一個公共停車場之用。

擬建辦公大樓的淨作業樓面面積約3.7萬平方米，樓高15層，包括12層辦公室及3層平台。工程料產生約10.28萬公噸建築廢物，其中不足10%非惰性建築廢物運往堆填區處置，料處置成本為800萬港元。

至於「於長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓」則需21.6億港元，擬在長沙灣污水泵房範圍內，興建一座樓高約21層、約1.9萬平方米淨作業樓面積的渠務署辦公大樓，主要作重置渠務署及社會福利署設施之用。發展局指出，工程將會產生約3.46萬公噸建築廢物，當中約10%會運往堆填區處置，料處置成本為280萬港元。