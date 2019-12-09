灣仔北角海濱大變天　政府擬設5主題區及單車徑

灣仔北及北角海濱未來將大變天！規劃署2015年1月開展的「灣仔北及北角海濱城市設計研究」，經過兩輪諮詢後，終制訂一個設計綱領作為未來優化海濱的指引，未來海濱將劃設5個特色主題區，以及落實發展一條長約3.8公里由灣仔延伸至北角的海濱長廊連同約15公頃的海濱公園，以及約22公頃的水體。

為回應公眾期望，研究建議沿未來海濱建造連貫的單車徑，沿途設置相應的配套設施。經考慮兩階段公眾參與所得到的公眾意見後，擬議海濱沿岸將分段設有全長約1.6公里的指定休閒單車徑，作慢速騎乘之用。至於相對狹窄的瓶頸路段，則採用共享安排，讓行人和騎單車人士共用該海濱空間，共享空間預計總長約1.8公里。

其中一個主題區為慶典主題區，總面積約兩公頃，研究建議「灣仔發展計劃第二期」在會展以西興建的園景平台，提供另一條由灣仔內陸地帶通往海濱的便捷行人通道，以紓緩柯布連道天橋的行人擠擁問題。金紫荊廣場及其附近地方會擴展及優化為一個以紫荊花雕塑及旗杆旗台為中心，慶典廣場將採用紫荊花作為主要設計特色從而突顯廣場的象徵意義及慶典用途。

灣仔前公眾貨物裝卸區將活化成水上運動及康樂中心，讓公眾可在維港附近享受及參與水上運動和康樂活動。該主題區陸上佔地約1.3公頃，水上所佔空間則約為2.5公頃，將用以展示嶄新的嬉水概念，並供市民共享作各項水上活動。

東岸公園主題區佔地約5公頃，將為不同年齡及興趣的市民提供多元化的活動，主題區由兩大部分組成。西南面部分為「社區公園區」及「空中花園區」，位於中環灣仔繞道隧道口上蓋，是一個供公眾享用的園景公園。沿主題區的海濱將設有連買的行人道及休閒單車徑，一直向東伸延，與東區走廊下擬議的行人板道連接。