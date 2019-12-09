收地落實古洞北粉嶺北新發展　政府重申本月27非住戶遷出限期

政府於今年9月宣布，收回784幅私人土地，以落實古洞北及粉嶺北新發展區發展計劃。地政總署根據《收回土地條例》，在古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程範圍內需要收回的土地上，張貼收地公告。土地將於收回土地公告張貼後3個月，即12月27日歸還政府所有。

發展局今(9日)指，局方多次強調，上述的歸還日期，只是私人土地業權歸還政府的日期，並不是受影響住戶、商戶或農戶的遷出限期。受第一階段工程影響的人士將分階段遷離，以住戶為例，遷出限期按新發展區工程需要而定，由2020年3月底至2022年下半年不等。地政總署早於7月底起，已發信通知個別住戶其遷出限期。

在安置方面，發展局指截至今年10月底，約220個合資格住戶已獲香港房屋委員會(房委會)及香港房屋協會(房協)編配安置單位(大部分獲配北區寶石湖邨)，並陸續入伙；約150個安置申請正在處理或有待提供進一步資料，其餘約140個住戶根據現有資料不符合安置資格。

據漁農自然護理署的資料，新發展區內領有牌照的狗隻約300隻。現階段獲安置的住戶若希望狗隻跟隨上樓，可根據現有機制向房委會提出伴侶犬申請。房委會至今收到3個帶同伴侶犬遷入寶石湖邨的申請，當中1個獲批，另2個處理當中。