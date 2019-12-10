探射燈：大鼠戊肝港肆虐　注意衞生可預防

本港自去年9月首現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病例後，至今已錄得8宗個案。

鼠疫困擾內地，大鼠戊型肝炎亦在本港肆虐。本港自去年9月首現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎病例後，至今已錄得8宗個案，今年發現的個案佔6宗，當中1人死亡。感染個案患者居住地點不一，包括黃大仙、屯門、九龍城及南區等，感染源頭未明。

本港接二連三出現大鼠戊型肝炎個案，但本港迄今沒在港註冊的該症適用疫苗，亦無藥物能抑制戊型肝病毒。人類感染大鼠戊肝的病徵與其他病毒性肝炎的病徵相似，包括出現發燒、腹部疼痛、瘙癢等。目前預防該症的方法仍是注意衞生，食物不煮熟不食用，更需要及早杜絕鼠患，解除傳播的威脅。

衞生署衞生防護中心指出，急性戊型肝炎的病徵與其他種類病毒性肝炎的病徵相似，包括出現發燒、食欲不振、惡心及嘔吐；腹部疼痛、瘙癢、皮疹、或關節痛；黃疸（皮膚及鞏膜變黃，小便呈深色，大便呈淺色），以及肝臟發大，出現壓痛。在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。

香港中文大學肝臟護理中心曾指出，戊肝最主要的傳播途徑，以食用未煮熟的海產、豬肉、豬內臟最危險。要預防戊肝，必須由食物着手，煮熟海鮮肉類，「打邊爐」時分開生筷熟筷。若患上戊肝，患者須勤於洗手，沖廁時蓋上廁板，之後盡快洗刷廁所。而老鼠傳播的戊肝，雖然確切的傳播途徑尚待研究，但相信離不開食物和家具受鼠糞污染，或直接遭鼠咬。