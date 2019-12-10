探射燈：跳蚤叮咬　飛沫傳播　鼠疫有藥可醫卻不能遲

內地鼠疫疫情疑迅速擴散，令人心惶惶，而本港鼠患近年惡化，有傳染病專科醫生指，鼠疫可經跳蚤叮咬或飛沫傳播，不能掉以輕心。

內地鼠疫疫情疑迅速擴散，自今年11月至今共確診4宗鼠疫病例，令人心惶惶。鼠疫是高傳染致命疾病，14世紀歐洲爆發時，曾奪去逾5千萬人性命，而且內地已靜息多年無病例，不少人早掉以輕心。本港鼠患近年惡化，有傳染病專科醫生指，鼠疫可經跳蚤叮咬或飛沫傳播，雖然本港爆發鼠疫機會不高，惟市民需注重個人衞生，外遊後有氣促及肺炎應立即求醫，若不幸受感染，醫生多會處方抗生素醫治。

根據世衞統計數字，由2010至2015年間，全球共有逾3200宗鼠疫確診病例，584人死亡。常見鼠疫主要分為腺鼠疫及肺鼠疫兩種，前者通常以鼠代表的齧齒類動物身上的跳蚤叮咬傳染給人類，若不加治療，死亡率可高達75%；至於早前北京確診的2個病人均是肺鼠疫患者。

感染及傳染病專科醫生曾德賢指，肺鼠疫可透過飛沫及痰液傳播，在人群中的傳播風險較大，接觸患者前應戴口罩及穿上保護衣，鼠疫亦可透過跳蚤叮咬傳人，市民除了勤洗手外，噴灑驅蚊劑亦有一定預防作用。曾又稱，雖然目前本港出現鼠疫個案較微，惟不能排除到過疫區外遊返港的市民會將病菌帶進港的可能性，故曾到北京、甘肅等地返港的市民，若出現肺炎及氣促等病徵，則應加強防範以防社區散播。而老鼠曾接觸的任何食物或罐裝飲品都要棄掉，並留意食肆是否出現過鼠蹤，政府亦要加強控制鼠患，防止鼠疫在本港爆發。

另一名感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦稱，雖然鼠疫並非無藥可醫，但市民應加強防禦，如發現病徵應盡快求醫，醫生多會處方抗生素醫治。他解釋鼠疫是因鼠疫桿菌病原導致的感染，野生齧齒類動物帶有鼠疫桿菌，例如老鼠、葵鼠、松鼠、倉鼠等都可以是溫床，有飼養動物者要特別小心。

老鼠被跳蚤叮咬後，如近距離接觸老鼠，跳蚤再叮咬人或動物，即將鼠疫桿菌傳播。而如老鼠受感染死亡，在無防護裝備下處理屍體，近距離接觸到如老鼠的排泄物或吸入老鼠飛沫，亦有機會受感染。他解釋鼠疫是經飛沫傳播，要有許多巧合情況、因素出現，例如病者同時使用霧化儀器，飛沫粒子才有機會經空氣傳播開。

感染腺鼠疫可致局部淋巴腺炎，病者會淋巴腫脹；肺鼠疫即桿菌蔓延到肺部。另外尚有咽鼠疫，病者吸入或進食受桿菌污染的物質，致咽喉腫脹發炎及頸部淋巴腫脹發炎。桿菌亦進入血液中，造成敗血症型鼠疫。以往因敗血症型鼠疫致病人皮膚廣泛出現壞死而發黑，故被稱為「黑死病」。

各種鼠疫患者病徵共通點都是發燒、沾寒沾凍、全身乏力等，病者抽血化驗會發現其白血球很高等等。進食受病鼠污染的食物，亦有可能受感染。

而根據衞生署衞生防護中心資料，腺鼠疫潛伏期一般為2至6天；肺鼠疫潛伏期一般為1至4天。

預防勝於治療，曾祈殷提醒要盡量避免接觸齧齒類動物：「因唔知佢身上有無帶跳蚤帶有桿菌，或已被感染。」亦要注意個人衞生、勤洗手，做好防蚤叮咬等保護。如要處理動物，要戴手套、口罩等等。如有飼養小動物，更要注意定期滅蚤。

鼠疫患者雖有不同程度的感染，而若蔓延至肺部更屬高傳染性，惟因檢驗需時，所以感染鼠疫的患者都要受隔離。病人要盡快接受治療，最少要接受針劑抗生素7至10日，視乎病情而定。照顧病人時要穿着保護衣物，戴眼罩、外科手術口罩、手套等，有機會緊密接觸病人的親友或醫護人員，亦可服用抗生素7日，避免受感染。