土拓署斥300萬引無人機　快速檢測海事設施

土木工程拓展署近年斥資至少約300萬元，引入兩項新測量儀器及無人機技術，有效縮短檢查海事設施的時間，提升維修效率。儀器包括「綜合多波束測深儀和激光掃描儀測量系統」（下稱綜合系統）及「圖像聲納儀」，前者就於去年超強颱風山竹襲港時出動，緊急檢查西貢污水處理廠對出損壞的海堤。有工程師透露此等檢查過往大多依賴蛙人親身落海進行，如今可先以測量儀器快速鎖定範圍及一窺設施於水底下的損壞情況，從而「對症下藥」，「以往要蛙人慢慢落水睇，依家（使用儀器）一個鐘就能完成檢測，平均兩日後可以統計出數據，供工程師作維修參考！」

土拓署總工程師（海港工程）鄧啟恩表示，該署共負責維修長約127公里的海堤和防波堤及318個碼頭和登岸梯台。近年因應近年香港出現極端天氣情況越趨頻繁，或危及本港海事設施。現時水下檢查工作主要由俗稱蛙人的潛水隊執行，他們會潛水檢查及攝錄異常情況。鄧提到潛水檢查耗時甚久，同時受制於水下能見度、潮汐條件、海上交通等因素影響。故該署引入上述先進的測量技術，以便有效地評估海事設施，「採用新儀器令效率更快，節省成本，又減低潛水員執勤時遇到危險的機會。」

綜合系統分為多波束測深儀及激光掃描儀兩部分，前者藉由於水下船底發出扇形聲波，測量海床形狀及水深。後者就在水面發送扇形激光，測量地形。系統將兩者數據結合，就可製出所掃描的海岸及海床的三維點雲模型。以去年9月山竹摧毀西貢污水處理廠對出海堤為例，鄧指當時該海堤附近有污水溢出，令水域混濁一片。為協助工程人員初步評估，該署出動裝有綜合系統的船隻駛至涉事水域，隨即於一小時內收集到所需數據，迅速找出損壞位置，協助工程人員搶修。

至於圖像聲納儀多數用於岸邊位置，工程人員將聲納儀繫於鐵柱之上，再將其採入水底，儀器就會發出聲波，並將聲波轉化成數碼圖像，猶如照超聲波，其優點是即使水域漆黑一片，仍能在零能見度的環境下「透視」水下狀況。此外，該署高級工程師（區域）黃志勇指出，署方打算試用無人機檢查碼頭結構狀況，好處是毋須如以往一樣耗時搭建承台供工人爬入碼頭底檢查，只需安排無人機飛入碼頭拍照及拍片便可，預計明年年初會於約10個碼頭進行測試。