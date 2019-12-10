東方日報A1：失業軍激增　政府懶解困

反修例浪潮吞噬零售業，七千公司或半年內執笠！會員公司合共聘用逾廿七萬人的香港零售管理協會昨公布一項調查，指自今年六月爆發連串暴力示威後，不論是中小企或連鎖零售店，幾乎是「百分百」虧損，是該會九二年有紀錄以來錄得的最差狀況。協會表明倘示威持續，未來半年會出現大規模裁員結業潮，預料七千間零售公司倒閉。以每間公司持有一間零售店，再以時代廣場有約二百卅商戶作比較，即本港在半年間將會有卅個與時代廣場同等規模的大型商場會「消失」，屆時勢必引發連鎖效應，數以萬計打工仔或加入失業大軍，令本港或再次面臨一次經濟海嘯。

修訂《逃犯條例》引發示威活動持續半年仍未有平息迹象，中環、尖沙咀及旺角等遊客熱點更成為示威的重災區，幾乎是每逢周六及周日均爆發大規模的警民衝突，不少店舖成追擊目標，甚至連大型商場及港鐵設施更遭大肆破壞，本地消費者及遊客均避之則吉，以免受到無妄之災。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今次調查於十月廿九日至十一月廿二日進行，獲一百七十六間公司回覆，覆蓋四千三百多間零售店舖、共聘用超過八萬九千名員工，佔全港零售從業員約三分之一，結果顯示有百分之九十七受訪公司，即逾一百七十間公司均反映在過去半年間錄得虧損，逾三成更表明半年內將會裁員，平均裁減一成人手，估計涉及逾五千六百名打工仔。

調查顯示，有百分之十一受訪公司表示會於半年內結業，倘按全港六萬四千張零售營業執照作出推算，半年間可能有約七千間零售公司倒閉，過萬打工仔或飯碗不保。謝邱安儀指出，零售業正面對生死關頭，惟絕大部分業主至今仍未能提供足夠的租金紓緩措施，冀業主可與租戶共度時艱，減免租金。

雖然即將迎來聖誕節等傳統消費旺季，謝邱安儀指出，高基數效應下，憂慮本月零售銷售跌幅十分大，或與十月跌幅相若，相信即使近日社會事件降溫亦難以反彈。她續指，政府早前雖推出新一輪如差餉及電費補貼等紓困措施，惟審議需時，冀政府可「特事特辦」快速落實措施，以解燃眉之急。

對於有政黨提倡向全民派發一萬港元消費券，她指如果社會事件未平息，將影響遊客到港或本地消費者的購物意欲，認為待社會氣氛緩和後派發才能更有效刺激消費。批發及零售界立法會議員邵家輝則認為，只有止暴制亂才能根治問題，呼籲各界平心靜氣坐下來討論，以免大眾繼續受苦。

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