Dr.東：長者勿小看腰痠背痛　慎防多發性骨髓瘤

多發性骨髓瘤屬血癌之一，癌細胞會隨着血液循環走遍全身，潛伏期較長，一般可達10至20年以上，患者會出現貧血、腎臟衰竭、骨痛及骨折等徵狀，長者、男士或常接觸輻射人士患此病的風險較高。有專科醫生指出，本港2017年的新症數目創10年新高，惟傳統雙標靶治療中的注射式蛋白酶體抑制劑（PI），有機會導致周邊神經病變等嚴重副作用，停藥或減藥或會令病情失控，建議患者可考慮轉用副作用較少、適合長期使用的新型口服PI。

多發性骨髓瘤屬後天形成的基因變異，病因至今未明。血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁解釋，骨髓內的漿細胞負責製造抗體蛋白對抗感染，正常情況下每種漿細胞只會分泌出一種蛋白，多發性骨髓瘤源於漿細胞出現基因變異、生長失控，分泌出一式一樣、沒有任何抵抗力的副蛋白，堵塞腎臟和侵蝕骨頭，導致骨頭內的鈣質流出進入血液，引發高血鈉症、骨痛及骨脆。同時骨髓因含有大量副蛋白，紅血球、白血球及血小板失去生長空間，影響患者造血能力，形成貧血。

醫管局資料顯示，本港多發性骨髓瘤的新症個案，由2008年起持續上升，2017年更較10年前大幅飆升35%，達270宗，當中6成為65歲以上人士，3成半為45至64歲人士。區指出，長者腰痠背痛非常普遍，即使出現病徵亦誤以為是骨質疏鬆，延誤治療或會導致多處骨折，提醒市民若有懷疑，就應盡快求診，並接受多方面檢查。

區表示，現時醫學界主要採用「雙標靶治療組合」，同時使用蛋白酶體抑制劑（PI）及免疫調節劑（IMid），抑制骨髓瘤細胞的分裂和增值能力、抗血管新生及消炎，醫生亦可加入類固醇藥物，協助消炎和降低化療藥物導致的惡心及嘔吐，經標靶治療的存活中位數亦由3年大幅增長至5年。區續指，患者大多為長者，惟傳統PI要求他們每周接受皮下或靜脈注射，不僅舟車勞頓，一般注射至第八針就會出現手部麻痹，只能選擇停藥或減藥。

區指出，新型口服PI耐受性良好，患者不但可長期用藥控制病情，更可正常工作及生活，維持生活質素。今年59歲的患者何小姐2014年十月起出現腳跟、腳背疼痛等徵狀，其後蔓延至膝蓋、肋骨，導致夜不成寐、行路時如同「踩玻璃」，終在2015年確診多發性骨髓瘤，其後雖曾接受化療，但亦未能控制病情。直至2016年，何參加新型口服PI的試藥計劃，不但痛症及腎功能得到改善，至今已與常人無異，可工作、運動及旅遊，只需每3個月覆診一次。

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：