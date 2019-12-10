網民熱話：女傭變維修師傅急救家電　僱主：服咗佢

僱主聘請外傭，除了希望她們處理日常家務及照顧家人外，相信沒有人要求要懂得維修家庭電器。近日有僱主發貼文指，家中的外傭為僱主慳錢，不時自行修理電器，甚至進行改裝。雖然部分電器無法修復，但有僱主仍欣賞其對維修的堅持，直言「服咗佢」。

相信是僱主的網民Pak Hei近日在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載的照片所見，外傭全神貫注地嘗試維修洗衣機。貼文指，已使用10年的洗衣機，「唔識入水落去洗衫」。當僱主「打定輸數」買一部新洗衣機時，外傭估計「可能某件零件唔得」，提議僱主買零件，讓她自行維修。外傭努力不懈地修理，「又拆又裝，又捲水喉膠布」，但最終證實是「死咗塊電腦板」，宣告「搶救無效」。僱主雖無奈買一部新洗衣機，但表示十分欣賞外傭那份堅持，直言「服咗佢」。

僱主又舉另一例子，稱從內地網購電飯煲，但礙於不適合香港使用，需要更換插蘇。外傭自行加工，將兩腳插蘇變三腳插蘇，僱主為此而感恩。僱主更為外傭平反，「有姐姐會盡能力整番好啲電器，並唔係個個姐姐都係破壞王，姐姐都想盡量幫我慳番一筆」但強調，「姐姐對電工呢part係有基本認識」，提醒其他人不要「有樣學樣」。

網民大讚外傭「好勁」、「好有熱誠」，笑言「勁過啲男人」，甚至有人建議僱主「加人工」。

網民有話說：

Leah Chu：似乎你個姐姐做過電工！咁叻

Stacy Au：犀利姐姐

Zoie Chow：請咗位師傅返嚟

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