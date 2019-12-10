修例風波首宗涉參與暴動案明年3.6開審　35證人作供

自反修訂《逃犯條例》風波開始至今，首宗涉參與暴動的案件終於定日子開審。於7月28日發生的中上環警民衝突有44人被控暴動罪，他們分3案今日(10日)在西九龍法院再訊。首宗案件涉及3名被告，案件將於明年3月6日開審，預計審期8天。其餘兩案共涉39名被告，另有2人逃往台灣，法官把兩案押至明年2月19日，以待辯方索取文件。一眾被告續准保釋外出。

首宗案件涉及3名被告，分別是湯偉雄(38歲)、杜依蘭(41歲)及李宛叡(17歲)。3人同被控於今年7月28日，在德輔道西近西邊街一帶連同其他人參與暴動。湯、杜另被控在西源里未有以通訊事務管理局批給的牌照行事，管有1套無線電收發機。控方透露，本案共35名證人，其中1名為專家證人，另有近3至4小時長的錄影片段作證。控方稱，根據警方的書面供詞，李被警員截查時，承認她與另外2名被告到西區是為參與遊行集會。惟辯方爭議，指李從未說過上述說話。

控辯原本建議本案於明年4月開審，惟法庭建議本案應在明年3月開審，因考慮目前社會事件，法庭有感盡早處理本案將更有益處，已特別預留時間予本案，故要求控辯配合以勿浪費法庭心血。

第二宗案件涉及24名被告。控罪指，他們於今年7月28日，在西邊街和皇后街之間的德輔道西一帶，連同其他人參與暴動。被告莫卓煇另被控在上址襲擊執行職務的總督察鄧智兆。被告徐慶鈞則被加控，指他在皇后街管有1套無線電收發機。第三宗案件涉及17名被告，他們被控於今年7月28日，在香港上環摩利臣街和文華里之間的干諾道中和德輔道中，連同其他人參與暴動。控方稱，警方的附加文件及未使用物料需8周時間準備，故申請押後案件，以待文件轉交予辯方。惟辯方重申，希望本次是最後一次押後案件。

至於第三宗案原涉17名被告，但被告甄凱盈及廖天駿已確認在案件聆訊之時，乘搭飛機離港至台灣，至今仍缺席法庭。