偷拍裙底被裁定有違公德　休班警上訴得直撤罪

休班男警員被指涉在金鐘海富中心扶手電梯，用手機偷拍29歲女文員裙底春。涉事的36歲休班警麥潤森今年6月在東區法院被裁定一項作出有違公德罪罪成，他不服定罪並向高院提出上訴，高院今(10日)經開庭聆訊後，裁定他上訴得直並撤銷定罪。

麥在撤銷定罪後即要求取回原審及上訴之訟費，但法官指麥被捕時警員見到其手機內有女性大腿的照片，閉路電視亦拍到麥跟着事主上電梯確把身體傾前，認為應考慮是否仍要求取回訟費，並給予律師兩星期作書面陳詞。

據悉有關麥手機上拍到的片段並無呈堂。高院法官裁決時指，據當日曾觀看麥的手機所拍片段之警員指，該片段拍到女性的大腿，但其裙子款式與案中事主的不符，且事主有穿打底褲但片段卻拍不到。法官指，原審裁判官稱考慮裁決時就該警員指見到片段的證供不給予比重，但如片段中的女子並非事主，會令另一名聲稱見到麥偷拍的警長之可信性存疑。

法官續指，該目擊警長稱見到麥一跟着事主上電梯便傾前以手機從45度角拍攝事主裙底8至10秒，但該警長的書面供詞沒有寫上，該警長已任職多年，卻聲稱撰供詞時忘記提及，且閉路電視沒拍到麥一上電梯便拿出手機拍攝，故對該警長證詞可靠性存疑。

法官指，手機現時很普及，經常有人邊行邊看手機，該警長是在對面電梯觀看麥，故有機會觀察有誤，在疑點利益歸於被告下，裁定麥上訴得直並撤銷定罪。