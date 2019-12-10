調查指30%女性　對骨質疏鬆存誤解

為分析香港女性對骨質疏鬆的認知及誤解，香港骨質疏鬆基層醫療大聯盟早前訪問逾600名35歲以上女性，發現逾30%受訪女性認為駝背才代表患上骨質疏鬆症、近八成誤以為服用鈣片或維他命D補充劑為治療方法，反映公眾對該症存有重重誤解，不僅浪費金錢，亦令衍生的醫療負擔大增。大聯盟呼籲有關當局及早增撥資源，提供骨質疏鬆症篩查以減少骨折個案。

香港有約40%65歲或以上人士患有骨質疏鬆症，此症無明顯病徵，骨質隨着年紀增長而流失，骨頭變得脆弱，患者一旦不慎跌倒就可能引致骨折，嚴重可導致殘障甚至死亡。香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄醫生指出，香港去年有逾9500宗髖骨骨折個案，當中約70%失去不同程度的活動能力，約17.3%患者更於一年內死亡，較同齡人死亡率高出15.7%。

黃指出，目前醫學界主流以雙能量X光吸收測量儀(DXA)進行檢查，惟公營醫療系統缺乏資源，患者隨時要苦等逾七年才可在公立醫院進行檢查，期間患者或出現連環骨折的情況，冀政府可增撥資源，助市民預早提防。

對於有市民誤以為服用鈣片或維他命D補充劑可治療骨質疏鬆，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，於20歲前適當補充鈣質有助構造骨骼，但無法治療骨質疏鬆症，而維他命D作用僅為幫助吸收鈣質，而非降低骨折風險，建議市民倘有懷疑，應盡早求診，服用專門改善骨質密度的藥物，多進食含豐富鈣質的食物，以及每天進行20至30分鐘負重運動。