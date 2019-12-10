聲稱遭觀塘區選當選人抹黑　落選人鄭強峰提呈請

今屆區議會選舉出現首宗選舉呈請，觀塘區議會翠屏選區的落選人鄭強峰入稟高等法院，指當選人洪駿軒所派的宣傳單張上，有抹黑他為「假獨立」欺騙選民之舉，但其實他從來未聲稱自己為獨立人士。鄭指洪的抹黑行為違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，要求法庭宣布洪的當選無效，並讓他取代成為該區當選區議員。

呈請人鄭強峰為該區現任區議員，但他在上月的區議會選舉中，以381一票之差敗給同區另一名候選人、即本案答辯人洪駿軒，失落來屆區議員之位。鄭在入稟狀指，在選舉期間洪向選民派發的其中一張宣傳單張當中，見到一張被打格但顯然能認出是他的照片，並被形容為「假獨立」但其實是親建制，提醒選民提防。

但鄭指他從來沒宣稱自己為獨立人士，未有隱䐽自己與「建制派」組織「創建力量」的關係，而洪在傳單中的宣稱抹黑他的誠信，指他想混淆選民視聽，而這是《選舉（舞弊及非法行為）條例》中所指明的違法行為。

另外，鄭指洪在其他傳單上，表示自己曾成功爭取重鋪翠屏行人路地磚及秀茂坪紀念公園電梯加建分段出口，亦屬誇大聲稱。鄭指兩項政績都是他跟其他兩名區議員爭取的成果，反而洪未曾參與其中。