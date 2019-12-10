修例風波：理大今商重開校園　多間大學1月復課

涉反修例的示威早前在多間大學校園爆發，現時各校園已恢復平靜，理工大學校董會今午(10日)開會商討校園重開事宜，多間大學將陸續在下月初起展開下學期課堂。

理大向師生發電郵指，下個學期將於明年1月13日開始，首2星期預留予各學系處理上學期未進行的考試，而2月3日起各學系恢復正常授課；校方將通知學生相關校曆的修訂安排。

曾爆發激烈衝突的中文大學，發言人表示中大第二學期暫定明年1月6日開課。大學會密切留意事態發展，包括港鐵大學站重開日期和服務情況，以作適切安排。據知，港鐵大學站因受破壞未對外開放，接送師生的接駁巴士現由大學站改在大埔墟站。

香港城市大學發言人指根據校曆，城大2019/20學年下學期於明年1月13日開始。城大繼續密切留意社會情況，爭取下學期如期開展。同樣校園設於九龍塘的浸會大學指，本學年下學期開學日為明年1月13日，現沒有計劃更改。

香港大學發言人表示，根據校曆表第二學期在明年1月20日展開。教育大學指校曆表已更新，下學期開學日由明年1月2日改為1月6日。