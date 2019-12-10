醫美中心涉擅授權傳媒發布影集花絮　葉藴儀索償促解約

藝人葉藴儀日前委託律師入稟高等法院，控告她擔任代言人的醫學美容中心Spring Medical違約。她指稱該醫美中心侵犯其私隱，未經同意拍下她在純影集「赤‧色」取鏡時的幕後花絮，再將相關花絮向傳媒發布。該醫美中心又未經她同意，擅自授權《壹周刊》將其純影集當作贈品，送給訂閱《壹周刊》年費計劃的讀者。葉要求該醫美中心交出及刪除相關侵權照片，披露出售侵權照片的詳情，並要求與該醫美中心終止合約及賠償，惟入稟狀未有提及索償金額。

原告葉藴儀，兩名被告分別是春天醫學集團有限公司及該公司營運總監馮慧詩。

入稟狀指，約於2018年12月，葉藴儀透過馮慧詩達成口頭協議，擔任Spring Medical代言人，為期3年。Spring Medical負責製作及發布葉的純影集，並完全支付拍攝純影集的開支。純影集於今年5月在香港及日本取景，由著名美術指導及導演梁華生掌鏡。根據協議，葉有權篩選純影集的照片，Spring Medical只可從純影集選擇兩幅照片作該中心的宣傳，照片使用權至合約完結便終止，未經使用的照片版權歸葉所有。今年9月，純影集命名為「赤‧色」，公開發售500本。

入稟指，兩名被告侵犯葉的私隱，未經同意便趁葉為純影集取鏡時擅自拍下她的幕後花絮，及後並將她這些私人照片向傳媒發布。Spring Medical另違反口頭協議，私下授權《壹周刊》將純影集當成贈品，送贈給在旺角訂閱《壹周刊》年費計劃的讀者。此外，在葉的要求下，Spring Medical亦未能交還它管有的純影集。由於Spring Medical違反口頭協議，葉要求與Spring Medical終止合約。