女子投訴按摩被摸大腿內側　入稟向男技師及足浴店索償

女子到足浴店享受腳底按摩服務時，指男技師不當地按摩她的大腿內側近私處位置。

一名女子前年8月到銅鑼灣一間足浴店享受腳底按摩服務時，指男技師不當地按摩她的大腿內側近私處位置，技師另疑擘開她兩腳致露出內褲，並多次將頭傾前貼近她。她雖曾報警，但警方指證據不足而拒絕起訴技師，她遂向平等機會委員會投訴，並向足浴店和男技師索償，並要求技師道歉。

入稟狀中以Y代替申索人的名字，被告則為男技師秦國寶及其僱主「桐美服務有限公司」。入稟狀指，Y於前年8月晚上，與友人到銅鑼灣的「胡桐足浴」光顧，店方安排秦為Y提供服務，Y因當時穿着裙子，故穿上了店方提供的短褲「打底」。

秦為Y按摩兩邊腳底和小腿後，再按摩Y的大腿外側，期間不斷將Y的裙和短褲向上推。秦按摩完大腿外側後，便轉為按摩大腿內側近私處位置，Y移動身體表示不滿，但秦未有理會，繼續按摩大腿內側6至7分鐘，直至Y開聲，他才應Y要求繼續按摩小腿和腳底。

入稟狀續指，秦曾捉着Y的雙腳重複向外拉開後併合，令Y露出內褲，並說：「你啲筋骨都唔錯，都幾柔軟，係個膝頭要搞搞佢。」然後便離開房間。秦提供服務期間，曾多次色迷迷看着Y，又多次將頭向前傾，令兩人之間只有約兩個頭的距離。

Y稍後向店舖負責人投訴，負責人指公司規定技師進行腳底按摩時，不可觸摸客人膝蓋以上位置。Y事後在風雨蘭社工陪伴下報警，惟警方以證據不足為由拒絕起訴秦，Y遂向平機會投訴。