耗資3萬元氣壓滅鼠器半年淪廢物　復用鼠籠

食環署承認去年引入的新式氣壓滅鼠器至今仍「一隻老鼠都捉唔到」。

食環署滅鼠不力令鼠患問題長年困擾香港，立法會食物安全及環境衞生事務委員會今(10日)討論防治鼠患工作，食環署承認去年引入的新式氣壓滅鼠器至今仍「一隻老鼠都捉唔到」，證實滅鼠效果不理想，現會放棄使用，改為用傳統方法的老鼠籠及鼠餌捕鼠。食環署引入15部、每部2000多港元的氣壓滅鼠器現已淪為廢物。

食環署防治蟲鼠主任主管李明偉表示，食環署由新西蘭引入的「A24氣壓滅鼠器」去年起在3個街市進行6個月測試，發現與傳統滅鼠方法「差好遠」，至今「仍無殺死過一隻老鼠」。他指新西蘭的老鼠品種與香港不同，有關滅鼠器使用誘餌的方式難吸引本地溝鼠。他承認有關滅鼠器成效不理想，日常滅鼠運作已不再使用，未來暫不再用，「已經用回老鼠籠與老鼠藥。」

李又說，政府上月邀請了一位英國格林威治大學的生態學專家來港實地視察鼠患問題，到訪了街市、後巷及公共屋邨，專家認為香港已有一套完善的滅鼠方法，不過執行上可微調，專家建議可加強熱能或夜視探測攝錄機的監察鼠患工作，因此食環署明年年初於九龍城區不同後巷進行3個月的熱能探測攝錄機實地測試，希望有關監察可成為鼠患指數的參考。

英國專家又指老鼠是雜食動物，建議香港可嘗試利用不同鼠餌誘鼠，李指食環署決定未來在駱克道街市、沙田街市及土瓜灣街市，使用混合鼠餌測試方法。英國專家會於兩個月內遞交有關香港防治鼠患方法的評估報告。

有立法會議員關注內地內蒙古爆發的鼠疫，同時香港不斷錄得新增的人類感染大鼠戊肝個案，擔心鼠患問題會增加疫症爆發。食物及衞生局副局長徐德義表示，內地目前錄得4宗鼠疫，衞生署會緊密與內地衞生當局聯絡，呼籲港人外遊時留意有否鼠疫在當地爆發。他指香港錄得的人類感染大鼠戊肝個案有8宗，目前仍未能確定到傳播途徑。