修例風波：貨運量及載客航班俱減　空運貨站員工底薪加2.1%

由於中美貿易戰影響出口貨量，以及反修例衝突令旅客人數減少，香港空運貨站有限公司(Hactl)與香港空運貨站職工會就來年加薪達成協議，明年1月1日起，員工底薪加2.1%，較工會提出的3%為低，2400名員工受惠。工會主席葉以勒指，因應經濟大環境不理想，工會只好無奈接受加幅。

香港空運貨站處理全港空運貨量約60%，今年加薪3.5%，葉表示，工會曾進行問卷調查，結果指空運貨站員工期望明年加薪3%至3.5%，工會與公司經過2星期談判後，昨日(9日)達成共識，加幅較預期為低。除調整底薪外，員工勤工獎每月將提高100港元，升至800港元；加班津貼加2.2港元，按職級不同，每小時60多港元至130港元不等，另將颱風津貼由150港元加至280港元。

葉指，貨運量因貿易戰而減少，而反修例活動亦令一些航班減少，機場堵路令一些鮮活貨品減少運送到港，今年首8個月香港整體空運貨量較去年同期下跌11.5%，臨近年尾的10月貨量稍有起色，而11月至12月是貨運旺季，期望全年貨量可以回穩，明年4月有較理想的花紅。東網正向空運貨站有限公司查詢，暫未有回覆。