最新民望鄭若驊續「墊司底」　76%受訪者反對任司長

鄭若驊評分繼續「墊司底」成為三名司長中評分最低的一人。

香港民意研究所公布最新一輪特首及問責司局長的民望數字，律政司司長鄭若驊評分繼續「墊司底」成為三名司長中評分最低的一人，只得14.5分，是唯一司長評分跌穿20分。

調查於上月28日至今月3日作電話訪問，訪問了1014位18歲或以上的香港市民。結果顯示鄭若驊評分較上月微升0.4至14.5分，但仍然為三名司長中評分最低一人。多達76%受訪者反對其出任司長，支持率維持個位數得9%，支持率淨值為負66個百分點。另外，政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波評分創上任以來新低，分別為25.6分及24.8分，二人的支持率淨值均為負40個百分點。

特首林鄭月娥評分維持不變，與上次調查一樣錄得19.7分，反對率為82%，支持率淨值為負72個百分點。

13名局長方面，全數的民望淨值均為負數，當中以食物及衞生局局長陳肇始的跌幅最大，支持率淨值大跌11個百分點至負21，支持率最低的局長為保安局局長李家超，支持率淨值為負51個百分點包尾，惟已較上月調查明顯回升13個百分點。