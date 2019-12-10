涉向旺角警署掟燃燒彈　中二生獲准保釋候訊

10月13日及14日的旺角衝突中，一名中二學生及一名男工涉嫌向旺角警署掟燃燒彈，分別被控企圖縱火及管有攻擊性武器；另有一名工人涉嫌向警車掟磚，被控刑毀罪。2案今日(10日)在九龍城法院再訊，被告均暫時毋須答辯，案件分別押後至明年1月及2月再訊，其中2人獲准保釋。

16歲被告姓黃，讀中二；20歲被告林小雄，報稱為玻璃幕牆工人。控罪指他們於10月14日，在旺角警署外無合法辯解而企圖用火損壞旺角警署。黃另被控於同日在其住所內管有攻擊性武器，即用啤酒瓶製成的3個燃燒瓶，意圖將其作非法用途使用。案件押後至明年2月4日，等候警方進一步調查及索取法律意見。

案中16歲首被告原需還押，裁判官上次提訊時曾指他缺乏有紀律的管教方式。辯方今向法庭呈上一份文件，提到可安排被告放學後及學校假期期間在校外宿舍留宿，每次往返宿舍及學校均有社工陪同。裁判官批准保釋，除文件所述亦需繳交1萬港元保釋金，及遵守宵禁令等條件。次被告以原有條件繼續保釋。

另外，報稱任職工人的26歲被告羅偉洛，被控一項刑事毀壞罪。控罪指他於10月13日，在旺角彌敦道近亞皆老街交界無合理辯解而損壞屬於警務處的一輛警車。案件押後至明年1月14日，等候雷射筆化驗報告及進一步法律意見。控方反對被告保釋，指他在另一案的法庭保釋期間干犯本案。法庭拒絕被告保釋。