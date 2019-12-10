16人涉8.31港島衝突被捕遭控暴動罪　案押後明年訊

8月31日港島區遊行演變成港九爆發多場衝突，16人涉嫌在銅鑼灣百德新街、灣仔軒尼詩道和修頓球場等地被捕，被控暴動罪。他們分3案今(10日)在西九龍法院再訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押至明年1月8日，屆時控方將申請轉介案件至區域法院處理。控方指被告陳虹秀涉在保釋期間再犯案，將給予被告更嚴厲的保釋條件，裁判官准擇日處理。其餘被告照原來保釋條件外出。

首宗案件涉及年齡由22至48歲的5男3女被告，分別為余德穎、賴德岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬，控罪指他們涉嫌於8月31日，在灣仔軒尼詩道修頓球場一帶，連同其他人參與暴動。

控方指陳虹秀於11月2日，在灣仔一帶以大聲公辱罵警員，涉干犯公眾地方作擾亂行為罪。惟辯方爭議，因有片段顯示被告被捕時沒有使用大聲公，又稱她曾用大聲公勸喻警方冷靜下來，不要發射催淚彈及展示黑旗，因現場尚有長者、小孩及途人。裁判官認為陳需接受更嚴厲的保釋條件，容控方繼續考慮，故陳需擇日出庭再訊。

第二宗案件的被告是18歲學生葉君誠，控罪指他涉嫌於8月31日，在銅鑼灣軒尼詩道一帶，連同其他人參與暴動。

第三件案件涉及年齡由20至39歲的6男1女被告，分別為陳佐豪、金君卿、劉宇軒、郭美均、許智銳、陳子揚和鄒咏霖。控罪指他們涉嫌於8月31日，在銅鑼灣百德新街一帶，連同其他人參與暴動。