智庫批港研發資助機制零散　倡研究生教授比例增至4比1

有智庫建議將研究生與教授人數比例提升至4比1。

有智庫今日(10日)發表針對香港科創研究發展的研究報告，指出香港科創界需要加強跨學科合作，而政府亦需要重整現有研發資助政策，以及多管齊下增加本地科研人才。報告特別提到本地研究生數量和比例遠低於外國水平，建議大學應提高研究生入學人數，並應該參考英國經驗，將研究生與教授人數比例由現時2.4比1，大幅提升至4比1。

該智庫批評香港現有研發資助機制零散，由5個決策局各自分發相關範疇的研究資助，而且審批程序過於繁複，例如創新科技署及轄下5所研發中心審批項目的平均時間長達158至222天，一直廣被業界批評欠缺靈活性。

該智庫建議政府可以參考新加坡和英國的做法，成立一個全面的研發督導部門統籌審批和發放的情況。報告又提到，香港目前只有不足1.2萬名研究生，無法滿足未來重點發展創新科技的需要，建議政府應該逐步增加研究生學額至約2萬個以應付需求，預計每年需要增加11億港元經費開支。

至於促進跨學科合作方面，報告建議香港可以參考美國博德研究所(Broad Institute)等成功例子，透過建立綜合性科研基地，方便不同領域的專家交流和合作，並且能夠為香港有志從事研發的畢業生提供前景可觀的就業職位，亦能為業界提供豐富的資源。該智庫期望倡議能夠匯聚國際最頂尖的科學家來港進行大規模科研合作，強化研發中心與價值鏈高端的產業合作等，長遠幫助香港經濟增長。