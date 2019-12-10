指港燈加費「好沉重」　市民轟港府補貼作用微

香港電燈明年加電費5.2%，港島居民叫苦連天！有水果店店東苦訴，現時每月電費1萬多港元，主要用於雪櫃、冷氣等設備，以維持水果的新鮮度，直言加價令經營成本雪上加霜，炮轟港府補貼作用不大，加上近期社會局勢導致市道慘淡，揚言「好沉重」！

水果店樂果園店東李小姐形容加電費不理想，因近幾個月市道差，「唔好講賺錢，全係蝕」。由於其店的水果由日本、南韓等地入口，雪櫃、冷氣是必須設備，平均每月電費逾1萬港元，夏天更會付多一點。她批評政府每月補貼電費開支微不足道，「根本係經營收入少咗，依家仲要加價」，無奈產品不能加價，市場競爭大，只能減人手應付開支。

燈飾店負責人王先生指電費年年加價，該店平均每月電費達7000多港元，尚未計算中央冷氣費，並要承受昂貴租金。他看不到政府補貼措施能起明顯效果，對電費加價深感無奈，「年尾應該多人消費，但眼見現時似淡季」。

家住香港仔的市民李太表示現時每月電費300至400港元，她和丈夫俱沒有收入，「幾百元已經好大負擔」，再加上通脹高，減少外出消費，她批評政府：「話補貼我，都唔知補貼咗去邊？」