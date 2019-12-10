石棺藏屍案　法官今引導陪審團料周四退庭商議

荃灣石棺藏屍案今(10日)在高院續審，主審法官李瀚良今午向陪審團作出引導陳詞，預計陪審團本周四(12日)中午前開始退庭商議裁決。李官提醒陪審團，本案吸引報章及其他傳媒廣泛報道，但他們應摒棄有關報道，只需依據庭上證供作出裁決。李官又指，陪審團不應因為3名被告事發時過着毫無意義的生活方式，而對他們作出道德批判，又或存有偏見。

3名被告依次是曾祥欣(29歲)、劉鍚豪(24歲)及張善恒(26歲)，他們被控於或約於2016年3月4日謀殺28歲男子張萬里。

李官指，案中傳召了多名證人作供，3名被告亦選擇出庭作供自辯，但陪審團不應因為證人作供時的言行舉止而影響判斷。李官指出，證人即使作供時表現猶豫或焦急，但亦可以是講真話，相反證人表現自信，說話有說服力，但亦可能未必講真話，而且本案發生於2016年，至今已事隔3年，證人亦可能因遺失記憶而證供有所遺漏不一致，因此陪審團需運用常識，來判斷證人證供的可信性。

至於特赦女證人「小草」何菱瑜，李官指她雖承諾向法庭如實作供，但她仍有機會為了保護自身利益，而誇大被告在案中的角色，她亦有可能刻意說輕自己在案中的角色，陪審團在評估她的證供可信性時，理應特別小心。