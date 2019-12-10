修例風波：智慧燈柱惹私隱爭議　政府擬用其他方案續推計劃

政府今年6月起在九龍灣、觀塘及啟德一帶安裝50支多功能智慧燈柱，惟其用以收集實時交通數據和拍攝交通快拍圖像的全景攝景機引起侵犯私隱的爭議，其中20支智慧燈柱更在8月24日的觀塘遊行中被反修例示威者破壞。多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會今日(10日)表示，「智慧燈柱計劃」應繼續推行，但建議以其他科技方案，如光學雷達、熱能探測器等，以代替受爭議的全景攝景機。

委員會今舉行第5次會議，身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉喬表示，為回應市民對私隱的關注，委員會一致同意應採用其他科技方案，例如光學雷達、熱能探測器等替代攝景機，以爭取市民大眾對智慧燈柱以至「智慧城市發展」的支持。

該會亦建議日後如在智慧燈柱加入任何新智能裝置，需通過由第三方審視評估，同時建議政府需加強智慧燈柱的公眾教育及推廣，並需諮詢立法會及當區區議會等相關持份者後，方能進行安裝工作。

林認為，在取代攝景機後，政府應繼續推動智慧燈柱計劃，尤其是5G新一代通訊即將投入服務。他又強調香港智慧城市發展不能落後於人，必須急起直追，該會亦會繼續開放智慧燈柱收集所得的城市數據，加速推動智慧城市發展。